بدء فعاليات الموسم السابع لمسابقة دوري العباقرة بجامعة الفيوم

انطلقت فعاليات مسابقة دوري العباقرة للموسم السابع على مستوى كليات جامعة الفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور أعضاء لجنة تحكيم المسابقة الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عماد عبد السلام المستشار الأعلامي لرئيس الجامعة ومدير مركز التطوير المهني، والدكتور بيومي طاحون الأستاذ بكلية دار العلوم، وممثلي رعاية الشباب والطلاب المشاركين، وذلك اليوم الأحد بالمكتبة المركزية.

وصرح الدكتور وائل طوبار أن المسابقة تشهد إقبالا كبيرًا من الطلاب الراغبين في المشاركة هذا العام، حيث تشارك 17 كلية ويضم كل فريق أربعة طلاب.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لمسابقة دوري العباقرة، حيث تنمي ثقافة الطلاب وتزود معارفهم ومعلوماتهم، وتحرص الجامعة علي تنظيمها كل عام.

وأوضح أن اليوم الأول يشهد اختبارًا تحريرًا موحدًا لجميع الفرق المشاركة وسيتم تصعيد الفرق الأعلى في النقاط للدور الثاني، على أن يتم تكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في المرحلة النهائية يوم الثلاثاء المقبل.

من جانبه أكد الدكتور عماد عبد السلام أن التصفيات تجري في عدة مجالات منها الأدب والجغرافيا والعلوم والتاريخ والفنون والرياضة والقدرات الذهنية والتكنولوجيا، وتضم المسابقة ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تشارك بها جميع الفرق، والمرحلة الثانية تشارك فيها الفرق الحاصلة على أعلى نقاط، ثم المرحلة النهائية والختام.

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