محافظ كفرالشيخ: الأورمان تنظم 6 معارض للآثاث المنزلي

تابع، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة، عادل درغام، والتى تضمنت تنظيم 6 معارض مجانية للآثاث المنزلى والأجهزة الكهربائية؛ ليستفيد منها 180 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بقرى " منية المرشد – قندبوله - كوم دميس- العالي – برنبال - معدية مهدي – الدقايبة – البرايشة- الزهراء- الروس- الهردة- خان الجني- مطوبس – القنى- حي مسجد سيدي عامر- حي مسجد سيدي عبدالوهاب- حي المحطة القديمة- حي المستشفي العام " بمركز مطوبس، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.

IMG-20231112-WA0015

IMG-20231112-WA0022

IMG-20231112-WA0011

IMG-20231112-WA0012

IMG-20231112-WA0013