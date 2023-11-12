كريستو يطلب جلسة تحديد المصير مع كولر في الأهلي

استقر التونسي محمد الضاوي "كريستو" لاعب الأهلي على عقد جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال اليومين المقبلين من أجل معرفة مصيره مع الفريق.

ويرى كريستو ان استبعاده من مباريات الأهلي الأخيرة بات غير منطقي خاصة وإنه يؤدي ما عليه مع الفريق بالنسبة للتدريبات بشكل جيد ويحتاج لفرصة المشاركة في المباريات ليُعبّر عن قدراته وإمكانياته.

وابدى اللاعب التونسي استياؤه من جلوسه على الدكة وعدم الدفع به في المباريات رغم جاهزيته بل أن قطاع كبير من الجمهور الأهلاوي يُطالب مارسيل كولر بمنح اللاعب فرصة التواجد في المباريات لكن المدرب السويسري مازال رافضاً فكرة الاستعانة باللاعب الصاعد.

وشدد كريستو على أن هناك الكثير من الأندية المصرية والخارجية تطلب التعاقد معه في يناير المقبل وهو ما سيحسمه مع كولر في الجلسة المرتقبة بينهما.

وقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب مواجهة الجونة المباراة التي أقيمت مساء أمس بالغردقة.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو الأهلي الدوليين لمعسكر الفراعنة المقرر انطلاقه يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون في افتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.