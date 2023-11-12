الأهلي يكثف اتصالاته لحسم ملف ملعب مباراة ميدياما الغاني في دوري الأبطال

يكثف مسئولو النادي الأهلي اتصالاتهم مع الجهات الأمنية لتحديد ملعب مباراة ميدياما الغاني في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكذلك عدد الجمهور في هذه المباراة المرتقبة.

ويُفاضل مسئولو القلعة الحمراء بين ملعبي السلام وبرج العرب، بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر لاختيار ملعب للمباراة الأفريقية، بعد قرار هيئة استاد القاهرة بغلق الملعب عقب مواجهة مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم المقررة يوم 16 نوفمبر الجاري، لمدة 15 يوما لزرع البذرة الشتوية.



ويتطلع مسئولو النادي الأهلي لحسم هذا الملف سريعاً من أجل إنهاء ترتيبات المباراة التي يسعى فيها الأهلي لحسم الفوز بالنقاط الثلاثة لتكون ضربة البداية قوية في دور المجموعات للبطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.



ويلعب المارد الأحمر في المجموعة الرابعة برفقة كل من، شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز، وميدياما الغاني.

ويُفاضل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، بين ملعبين لاستضافة المباراة الافتتاحية لدور المجموعات، بين برج العرب في الإسكندرية، والسلام بالقاهرة.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن اللقب، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفا على يانج أفريكانز في تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.