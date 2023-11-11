"الباز": قمة الرياض كانت على اتفاق كامل مع الثوابت المصرية في أزمة غزة

علّق الدكتور محمد الباز، على القمة العربية الإسلامية في الرياض بشأن تطور الأوضاع في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم السبت، إن هذه القمة تأتي علي قدر طموح الشعوب العربية والإسلامية، موضحًا، أن ما تم استعراضه في كلمات المشاركين من القادة والزعماء العرب يلبي كثير مما كان ينتظره الشعوب العربية وأصحاب الضمائر الحية، كما وصفها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن ما جرى من لقاءات على هامش هذه القمة بين الرئيس السيسي والزعماء العرب لها معني مهم جدًا وهو إعادة ترتيب العلاقات في الإقليم، بعد تباين عدد من المواقف في المنطقة العربية أو على الأقل هناك دول لم تعلن على مواقفها بوضوح منذ بداية الأزمة.

وأوضح أنه اليوم في هذه القمة تحدثت الدول بوضوح شديد في اتجاه واحد وهو نصره الشعب الفلسطيني وللحفاظ على القضية الفلسطينية ورفض تهجير الشعب الفلسطيني، باتفاق واتساق كامل مع الثوابت المصرية والمحددات المصرية في التعامل مع هذه القضية في قطاع غزة.