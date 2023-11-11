ضبط المتهمين باستيقاف سيارة بالإكراه وسرقة 6 ملايين جنيه فى الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من كشف غموض قيام عناصر مسلحة باستيقاف سيارة ملاكي بطريق (سمنود - اجا) وسرقة مبلغ 6 ملايين جنيه من داخل السيارة بالإكراه ليتبين اتفاق السائق مع شخصين لهم معلومات جنائية على سرقة المبلغ واقتسامها فيما بينهم.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحي، مأمور مركز شرطة أجا من إدارة شرطة النجدة ببلاغ "ناني.م.ب"،42 عاما، ربة منزل بقيام مجهولين يستقلون سيارة بيك أب بيضاء اللون باعتراض طريقها أثناء استقلالها السيارة رقم (لب و 3615 ماركة بيجو) قيادة "ربيع.ع.م"،39 عاما، سائق ومقيم بندر نبروه حال سيرهما على طريق (سمنود – أجا) دائرة المركز سرقة 5 مليون و425 ألف جنيه وإحداث إصابات بالسائق.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة مقدم دكتور أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث،بالفحص تبين إصابة السائق بجروح قطعية فى الرأس بأصابع اليد اليسرى والذراع ونقله الى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة.

وبسؤال المبلغة قررت انها استأجرت السيارة استقلالها قيادة الثاني بغرض إحضار المبلغ المالي الخاص بزوجها "محمد.ع.ج.ا"،50 سنة أعمال حرة ومقيم بندر نبروه وحاليا خارج البلاد بدولة الإمارات، من المدعو "ماهر.إ.م"،34 عاما،أعمال حرة ومقيم بندر سمنود والذي يخص معاملات تجارية له وفوجئت أثناء العودة بقيام مجهولين باعتراض طريقها والتعدي على قائد السيارة وسرقة المبلغ المالي.

وكلف مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع البحث الجنائي برئاسة العميد محمد الحسيني، رئيس مباحث المديرية، وضباط فرع البحث بجنوب الدقهلية، تنسيقا مع ضباط فرع الأمن العام لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتوصلت جهود فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الواقعة "سائق السيارة المستأجرة"، ،والسابق اتهامه فى عدد 2 قضية (ضرب – تبديد) ومحكوم عليه بالحبس 3 شهور وكفالة 300 جنيه.، بالاشتراك مع كلا من :"أبو زيد.م.إ"،41 عاما، سائق ومقيم بندر طلخا، والسابق اتهامه فى عدد 9 قضايا سرقات متنوعة – مخدرات- سرقة بالإكراه- خيانة أمانة- هروب من مراقبة)والمحكوم عليه بالحبس سنتين وكفالة 3000جنية، و"محمود.م.غ"، وشهرته عطلة، 32 عاما، سائق ومقيم بندر طلخا والسابق اتهامه فى قضية "آداب عامة".

وتبين ان المتهم الأول اعتاد اصطحاب المبلغة له وحيازة مبالغ كبيرة فقام بالاتفاق مع الثاني والثالث ان يحيطهما علما بخط سيره لكي يعترضوا طريقة وسرقة المبلغ المالي واقتسامها فيما بينهم على ان يقوما بإحداث إصابته لإبعاد الشكوك عنه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا من ضبط المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتكوين تشكيل فيما بينهم لسرقة المبلغ المالي بالإكراه وإرشاد المتهم الثاني جرى ضبط 5 ملايين و146 ألف جنيه والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة رقم (د ص أ 4767 بيك أب) خاصة بالمتهم الثالث.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات