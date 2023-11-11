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السبت 11 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. الرئيس الفرنسي لسلطات الاحتلال: توقفوا عن قتل الأطفال والنساء

قصف غزة
قصف غزة
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عرضت قناة العربية مصر، مقطع فيديو، عن موقف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون من عمليات الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني، في قطاع غزة بعنوان: الرئيس الفرنسي لإسرائيل: توقفوا عن قتل الأطفال والنساء.. ونتنياهو يرد.

وجاء في التقرير أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، طالب إسرائيل بالتوقف عن قتل الأطفال و النساء في غزة.

وأوضح التقرير أنه خلال مقابلة تليفزيونية للرئيس الفرنسي، طالب قادة العالم بالتدخل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقال إن استهداف المدنيين مسئولية حماس لا إسرائيل.

 

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