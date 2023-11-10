يمامه من الدقهلية: لدي رؤية لإستقلال القضاء وإصلاح التعليم ووقف نزيف ارتفاع الأسعار

قال الدكتور عبدالسند يمامه، مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية، ان محاور برنامجه الإنتخابي تتضمن اصلاح التعليم خاصة ان مصر اصبحت في ذيل القوائم التي تصنف التعليم على مستوى العالم، فلابد من استلهام التجربة الأمريكية بعدما كانوا في خطر قاموت بتكوين لجنة خبراء من 18 شخص للنهوض بالتعليم وان يكون لدينا رؤية بعيدًا عن اي ضغوطات او توجهات.

وعن الإصلاح التشريعي أشار يمامه الى ادخال تعديلات عام 2019 على الدستور الحالي نالت من استقلال القضاء وتوغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وتم الإعتداء على القانون فالقضاء لايتدخل في السياسة ولا الإدارة فلا بجوز أن يتدخل رئيس الدولة في تعبين رؤساء الهيئات القضائية او مجلس اعلي للهيئات القضائية يترأسه رئيس الجمهورية.

واوضح ان الغرفة الثانية للتشريع في مصر وهي مجلس الشيوخ جاءت منزوعة الاختصاص ولا بد من منح المجلس اختصاصات عديدة حتي يقوم بدوره المنوط به

وعن شق الإصلاح الاقتصادي قال يمامه:" اعددت ملخصًا من 30 صفحة جرى اعداده بواسطة خبراء في المالية والاقتصاد واعطيت أمثلة والبعض اساء فهمها وما اؤكد عليه ان الجنية المصري فقد 85% من قيمته منذ عام 2014 وزادت الأسعار 10 أضعاف، متسائلًا هل زادت الأجور بمثل ما زادت الأسعار؟ بالطبع لا.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الحصة التاريخية من مياه نهر النيل مشيرا الى خطر سد النهضة الأثيوبي قائلًا :"الأمر بمثابة حياة او موت للمصريين فهو من الأنهار الدولية التي تنظمه القوانين الدولية فلا يجوز لاي دولة ان تقوم بأي عمل على النهر بشكل منفرد .

وقال :"مصر ضيعت أكثر من فرصة خاصة فرصة إتفاق المبادئ في 2015 والتي لم تلتزم به اثيوبيا والأمر ينتقص من سيادة الدولة المصرية وجرى تقييد حرية مصر في هذا الإتفاق خاصة البند العاشر وهو منع مصر من اتخاذ اي اجراء ضد اثيوبيا نظرًا لنص الاتفاق بأن اي خلاف اونزاع يحل عن طريق التفاوض وليس المحكمة مما تسبب في منعنا من اتخاذ اجراءات عديدة .

وطالب يمامه بالانسحاب بشكل عاجل من هذا الإتفاق للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.

وتابع المرشح لرئاسة الجمهورية :"كان يجب علينا ان ننتهز الفرصة حينما اعطى الرئيس الأمريكي الضوء الأخضر لمصر بإتخاذ اي عمل عسكري بشأن سد النهضة".

جاء ذلك خلال اول مؤتمر جماهيري لمرشح حزب الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة، والذي نظمه النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ بقرية ميت فارس مركز بني عبيد محافظة الدقهلية بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب، ورؤساء لجان الوفد بمحافظات الدلتا وعدد كبير من المواطنين.