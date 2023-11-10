عبد السند يمامة خلال مؤتمره الأول بالدقهلية: البرادعي يعتبرني مرشحه المفضل

قال الدكتور عبد السند يمامه، مرشح حزب الوفد لرئاسة الجمهورية ان الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق يعتبرني مرشحه المفضل لرئاسة جمهورية مصر العربية ويدعمني بشدة.

واضاف يمامه في اول مؤتمر جماهيري له بمحافظة الدقهلية، البرادعي وهو قامة وطنية وضع تويته عبر موقع التواصل الإجتماعي "x" وصفني بانني المرشح المفضل له ويتابع تصريحاتي بصفة مستمرة رغم اننا لا نعرف بعضنا البعض شخصيًا.

وأوضح المرشح الرئاسي ان حزب الوفد بأعضاءه ايدوا ترشحه وخوضه انتخابات الرئاسة بنسبة 90% وقرار خوضه الانتخابات لكونها مهمة وطنية.

جاء ذلك خلال اول مؤتمر جماهيري لمرشح حزب الوفد لانتخابات رئاسة الجمهورية مساء اليوم الجمعة، والذي نظمه النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ بقرية ميت فارس مركز بني عبيد محافظة الدقهلية بحضور أعضاء الهيئة العليا للحزب، ورؤساء لجان الوفد بمحافظات الدلتا وعدد كبير من المواطنين.

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