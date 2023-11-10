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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

محافظ الجيزة يكلف حامد أحمد رئيسًا لمركز ومدينة أبو النمرس

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بتكليف حامد أحمد محمود سلامه قائمًا بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو النمرس.
ووجه محافظ الجيزة رئيس المركز بتكثيف العمل الميداني والمتابعة  وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ خطط المحافظة وبرامج التنمية الموجهة لخدمة المواطنين والاستجابة الفورية للشكاوي الواردة.
كما شدد المحافظ علي رئيس المركز بضرورة المتابعة الدقيقة للمشروعات المدرجة بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجاري والتأكد من التزام الشركات المنفذة للأعمال بالمواصفات المحددة والجودة المطلوبة وخلال التوقيتات المحددة للمشروعات.

محافظ الجيزة يكلف حامد أحمد رئيسا لمركز ومدينة أبو النمرس أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مدينة أبو النمرس