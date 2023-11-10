وفد وزارة الرياضة ومؤسسة شباب المتوسط يلتقون وزيرة الشباب بجمهورية ألبانيا

التقى وفد وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة شباب المتوسط مع بورا موزاك وزيرة الدولة لشئون الشباب والنشء، بجمهورية ألبانيا، وذلك بمقر الاتحاد من أجل المتوسط على هامش فعاليات النسخة الثالثة لأكاديمية شباب المتوسط، والتي يتم تنفيذها في سابقة هي الأولى من نوعها خارج مصر، وذلك بمدينة برشلونة بإسبانيا من خلال وزارة الشباب والرياضة المصرية ومؤسسة شباب المتوسط والاتحاد من أجل المتوسط، وسط مشاركة شبابية واسعة من شباب دول البحر المتوسط، برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء.

في بداية اللقاء، نقل وفد وزارة الشباب والرياضة تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واهتمامه بتعزيز التعاون الشبابي مع جمهورية ألبانيا.

وتطرق اللقاء إلى بحث آفاق التعاون بين مصر وألبانيا في مجالات سياسات الشباب، والسياحة الشبابية، وتبادل الخبرات الشبابية بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، والتعليم المدني والقيادات الشبابية.

ومن جانبها، قالت وزيرة الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا: "نقدر تجربة الشباب بمصر ونسعى لفتح آفاق للتعاون الشبابي مع جمهورية مصر العربية، وأعرب عن سعادتي بمقابلة وفد وزارة الشباب والرياضة، وأوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة المصري لاهتمامه الكبير بإيفاد وفد رفيع المستوى لتنفيذ أكاديمية شباب المتوسط ببرشلونة، وندرس استضافة أكاديمية شباب المتوسط في نسختها الرابعة بجمهورية ألبانيا".

وتابعت وزيرة الشباب والأطفال بجمهورية ألبانيا: "أهدي الدكتور أشرف صبحي نسخة من استراتيجية شباب ألبانيا ٢٠٣٠ وقد تعرفت على الاستراتيجية المصرية للشباب والنشء والتي تتشابه بشكل كبير في منهج صياغتها ومبادئها من إستراتيجية الشباب بألبانيا".