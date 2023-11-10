تواجد رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بملعب مختار التتش على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون على الاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في عظمة الترقوة.
وعقد اللاعب جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لمتابعة تطورات حالته، قبل أن يبدأ برنامج التأهيل البدني خلال الساعات القادمة.
وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ملعب المقاولون العرب.
البوابة سبورت
الجهاز الفني للأهلي يطمئن على حالة رضا سليم
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تواجد رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بملعب مختار التتش على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
تواجد رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بملعب مختار التتش على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.