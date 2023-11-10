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الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجهاز الفني للأهلي يطمئن على حالة رضا سليم

رضا سليم
رضا سليم
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تواجد رضا سليم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بملعب مختار التتش على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم؛ استعدادا ‏لمواجهة الجونة غدا السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.‏
وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق وأعضاء الجهاز المعاون على الاطمئنان على حالته، بعد الإصابة التي تعرض لها في ‏عظمة الترقوة.‏
وعقد اللاعب جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق لمتابعة تطورات حالته، قبل أن يبدأ برنامج التأهيل البدني خلال ‏الساعات القادمة.‏
وكان الأهلي قد تغلب على فريق سيراميكا كيلوباترا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الأربعاء الماضي على ‏ملعب ‏المقاولون العرب‎.‎

الأهلى رضا سليم التتش مختار التتش الجونة