عضو التحالف الوطني: مصر رائدة في تقديم المساعدات على مدار الـ34 يومًا

قال عصام عبد الرحمن عضو التحالف الوطني، للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني شكل غرف عمليات مركزية، تعمل على تخطيط محكم ورصد للمهام وتلبية الاحتياجات، بشكل يتسم بالتنظيم والدقة، لكي يكون هناك تحقيق لأهم الأهداف مع السرعة في التنظيم، من أجل تلبية طموح الشعب المصري، في دعم أشقائنا بفلسطين.

وأضاف «عبد الرحمن» في حواره هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، أنه بدأ التحرك في العمل التنموي، بتقسيم الاحتياجات إلى 3 قطاعات أساسية، أهمهم القطاع الطبي الذي يتحمل أعباء قدرته الاستيعابية.

وتابع «عبد الرحمن» أن العمل التنموي تحرك على المستوى الإغاثي، في ظل نزوح بعض الأسر الفلسطينية، والإقبال على فصل الشتاء، لذا عملت المؤسسة على توفير «بطاطين» وملابس، بالإضافة إلى جهود عديدة، على مدار الـ34 يومًا، لتصبح مصر رائدة في تقديم المساعدات.

وأكد أن من أهم مزايا العمل التنموي، هو الوقوف على أهم الاحتياجات الفعلية، والتنسيق الدائم والعميق مع كافة الأجهزة التنظيمية، التي تتواصل مع باقي الأجهزة في قطاع غزة، بالإضافة إلى رصد ظروف ومعاناة سكان غزة.

وأضاف «عبد الرحمن» أن شباب التحالف شاركوا في حملات التبرع بالدم، ودعوة الآخرين على التبرع، بالإضافة إلى جمع التبرعات والمشاركة التعبئة والتغليف، واعتصامهم أمام معبر رفح أيام طويلة، لإيصال رسالة إنسانية إلى العالم بضرورة فتح المعبر، ودخول المساعدات الإنسانية.