ads
الجمعة 10 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

القوات الروسية تقتل 40 جنديا وتدمر مستودع أسلحة ومعدات أوكرانية في خيرسون

الحرب الاوكرانية
الحرب الاوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال متحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية في خيرسون، /اليوم الجمعة/، إن القوات الروسية دمرت مستودع معدات أوكرانية وقضت على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في منطقة خيرسون، خلال الساعات الـ24 الماضية. 
وأضاف المتحدث "ألحقت وحدات مجموعة دنيبر القتالية أضرارا بالقوات الأوكرانية، ودمرت مستودع أسلحة ومعدات عسكرية تابعة لوحدة تابعة للجيش الأوكراني ودمرت 11 مركبة آلية، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 40 جنديا، خلال اشتباكات منفصلة".

وفي منطقة الجزيرة، دمرت القوات الروسية مدفع هاوتزر أوكراني من طراز D-30، مما أسفر عن مقتل ثلاثة وإصابة أربعة من القوات الأوكرانية.

وأوضح أنه خلال الليلة الماضية، قصفت القوات الأوكرانية البنية التحتية المدنية في مستوطنات أليوشكي وجولايا بريستان وكارداشينكا وكاخوفكا وكرينكي ونوفايا كاخوفكا ورادينسك، وأطلقت ما مجموعه 27 قذيفة مدفعية.
 

خيرسون أوكرانيا القوات الروسية