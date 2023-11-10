بلدية غزة: مليارا دولار حجم القيمة التقديرية الأولية للأضرار جراء العدوان

أعلنت بلدية غزة، أن الأضرار في البنية التحتية بالقطاع جراء العدوان الإسرائيلي تبلغ نحو مليار دولار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية"، مؤكدةً أنّ 40 ألف وحدة سكنية في غزة هدمت كليا نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وذكرت، أنّ القيمة التقديرية الأولية لأضرار المباني والأبراج السكنية تبلغ ملياري دولار، مشيرةً إلى أن الاحتلال ألقى نحو 32 ألف طن من المتفجرات وأكثر من 13 ألف قنبلة على القطاع. وأستشهد أكثر من 6 أشخاص في قصف محيط مجمع الشفاء وسط غزة.

و كانت وسائل إعلام فلسطينية أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مجمع الشفاء الطبي بشكل مكثف.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلد حدود، إنّ قصف مستشفيات غزة التي تؤوي آلاف المرضى أمر غير مقبول على الإطلاق.



وأشار إلى أن المنظمة فقدت الاتصال بعدد من موظفيها المحليين في قطاع غزة جراء القصف، مشيرًا إلى ازدياد أعداد المرضى في مستشفيات قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي.