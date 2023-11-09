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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا تعتزم ترحيل 14 ألف نيجيري بسبب الإقامة غير الشرعية على أراضيها

المستشار الألماني
المستشار الألماني أولاف شولتس
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كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، أن بلاده تعتزم ترحيل ما لا يقل عن 14 ألف نيجيري يقيمون فيها بصفة غير شرعية؛ بسبب زيادة عدد النيجيريين الذين يطلبون حق اللجوء، ولا يملكون بطاقات هوية.

وقال المستشار الألماني -في مقابلة أجرتها معه صحيفة فانجارد النيجيرية اليوم الخميس- إن نحو 12 ألفًا و500 نيجيري كان مسموحا لهم البقاء في ألمانيا بسبب رفض حكومة نيجيريا قبول الأشخاص الذين لا يحملون أوراق الهوية اللازمة.

وأشار إلى تزايد طلبات اللجوء الأولية في العام الجاري 2023 من النيجيريين ما أثار مخاوف قد تؤدي إلى ترحيل 14 ألفا منهم، غالبيتهم مقيمين بشكل غير شرعي.

وأبدى شولتس استعداد بلاده للتعاون من أجل تعزيز الهجرة، وقال "أي مواطن نيجيري يحسن التصرف يمكنه العودة مرة أخرى إلى ألمانيا"، وهو ما أكد عليه في لقائه مع رئيس نيجيريا أحمد بولا تينوبو الأسبوع الماضي خلال زيارته لنيجيريا والايكواس.

يذكر أن نيجيريا تعد من أكثر 10 دول يتقدم مواطنوها بطلب اللجوء إلى ألمانيا.

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