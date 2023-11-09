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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التنمية المحلية تتفقد مدى جاهزية معدات مياه شرب الإسكندرية فى مواجهة الأزمات

وزارة التنمية المحلية
وزارة التنمية المحلية
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نظمت وزارة التنمية المحلية زيارتها لشركة مياه الإسكندرية، حيث تم إصطفاف معدات الشركة بالمنطقة المركزية بمحطة شرقي، وذلك لتفقد معدات الشركة ومدى جاهزيتها لإستقبال فصل الشتاء والسيطرة على السيول ومياه الأمطار والكوارث الطبيعية والبيئية، والتدخل الفورى للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه محافظة الإسكندرية.

وأكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية مدى جاهزية المعدات والسيارات بالشركة لمجابهة ومواجهة الأزمات والتعامل معها بشكل فورى، والمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطقس والتغيرات المناخية والظروف الجوية لمواجهة التحديات التى قد تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

كما أشادت اللجنة برئاسة المهندس هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بوزارة التنمية المحلية، والعميد عمرو الشيخ مدير عام السلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة، ومحمد مصطفى مدير إدارة الأزمات والكوارث بالشركة القابضة عن مدى إمتنانها لجاهزية المعدات المصطفة بمحطة مياه شرقي،  والكفاءة المهنية والفنية لدى العاملين بشركة مياه الإسكندرية.

والجدير بالذكر أن شركة مياه الإسكندرية تقوم بالمشاركة فى نزح مياه الأمطار والسيطرة عليها، عن طريق نقاط التمركز الموجودة في المناطق الساخنة والعديد من المناطق المختلفة بمحافظة الإسكندرية.

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