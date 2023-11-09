كان يدفع سيارته لتعمل.. دفن جثة سائق دهسته سيارة أعلى القوس الغربي بـ6 أكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة سائق لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث اصطدام بسيارة أعلى طريق القوس الغربي بـ٦ أكتوبر، عقب ورود تقرير بفحص الجثمان لمعرفة سبب الوفاة وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على السائق المتسبب في الحادث والسيارة المستخدمة، للتحقيق، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.



وأفادت التحريات أن السبب وراء الحادث، عندما كان السائق المتوفي يقول بعمل صيانه لسيارته على الطريق اصطدمت به سيارة أخري مسرعة، مما أودت بحياته.



وأشارت التحقيقات بافادة نجل السائق المتوفي الذي كان بصحبته وقت وقوع الحادث، أنه أثناء قيام والدته بإصلاح السيارة بدفعها للامام لكي تعمل، اصطدمت به سيارة مسرعة من الخلف.



كان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث تلقى إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومتوفى أعلى القوس الغربي بدائرة القسم، على الفور انتقل العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر والمقدم أحمد السويركي وكيل الفرقة إلى مكان الحادث وبالانتقال تبين أن المتوفي سائق 55 سنة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتم التحفظ على السيارة وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.