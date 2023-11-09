بـ«الأعلى للثقافة».. تعرف على أسماء أعضاء لجنة السينما

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

وتضم لجنة السينما بشعبة الفنون: المخرج هشام عبد الخالق أحمد محمود "مقررًا"، وعضوية كل من: المخرج أمير عادل رمسيس عزيز، والفنانة بشرى أحمد عبد الله أحمد، والناقد الفني طارق أحمد السيد الشناوي، والناقد الفنب عصام زكريا صموئيل ميخائيل، وعمر عبد العزيز محمد الدنف، ومحمد توفيق محمد العدل، ومحمود عبد الشكور شاذلي محمد، ومرفت أحمد شفيق أبو عوف، وهالة جلال السيد محمد إبراهيم، والمخرج هاني محمود عبد الحميد لاشين.

هذا بالإضافة إلى نقيب المهن السينمائية أو من ينوب عنه، ورئيس المركز القومي للسينما أو من ينوب عنه، ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية أو من ينوب عنه، وعميد المعهد العالي للسينما أو من ينوب عنه.