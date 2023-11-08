حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تكشف تفاصيل بدء الدعاية الانتخابية بالمحافظات

تبدا غدا الخميس حملة المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، توزيع برنامجه الانتخابي بجميع محافظات الجمهورية على المواطنين، حسبما قال الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر.







واضاف "الشقنقيري" في تصريحات صحفية اليوم انه سيتم توزيع البرنامج الانتخابي للمرشح حازم عمر بجميع تفاصيله سواء في الجانب السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي علي المواطنين سيكون مع انطلاق الدعاية الانتخابية بشكل رسمي حسبما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر، وضعت خطة للإلتقاء بالقوى الوطنية والمجتمع المدني سواء علي مستوى المحافظات أو المركزي لعرض أيضا البرنامج الانتخابي، مشيرا إلي أن الحملة أيضا ستقوم بتعليق لافتات وبانرات تحمل صور النائب حازم عمر وشعاره الانتخابي".

وتنطلق غدا الخميس، الدعاية الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، عن القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، برموزهم الانتخابية التى يستخدمها المرشحين فى السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر القادم، وفي إطار الحد من المخالفات الانتخابية، أصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية.