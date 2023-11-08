شركة أمريكية جمعت مليار دولار خلال شهر لدعم الكيان الصهيوني

أعلنت شركة "إسرائيل بوندس" الأمريكية أنها جمعت أكثر من مليار دولار للحكومة الإسرائيلية منذ بدء حرب 7 أكتوبر مع حركة حماس.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

جاءت معظم الاستثمارات التي جمعتها الشركة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها، من حكومات الولايات والبلديات الأمريكية.

و"إسرائيل بوندس" هي الضامن الأمريكي للسندات الصادرة عن إسرائيل.

وقال داني نافيه الرئيس والمدير التنفيذي لـ"إسرائيل بوندس" إن المبلغ يمثل رقما قياسيا بالنسبة للشركة، والذي قال إنه "يدل على الدعم القوي لإسرائيل من الجاليات اليهودية وأنصار الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة وحول العالم".

ومن المتوقع أن تكون كلفة الحرب مرتفعة وستحتاج إسرائيل إلى زيادة رأس المال لتعويض العجز.