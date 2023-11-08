روسيا: مستعدون للتعاون مع الإمارات لإنشاء نظام دفع رقمي بالروبل

قالت النائبة الأولى للمحافظ بنك روسيا أولجا سكوروبوجاتوفا، اليوم الأربعاء، إن بنك روسيا مستعد بالتعاون مع الهيئة التنظيمية في الإمارات العربية المتحدة لبناء نظام للمدفوعات والتسويات السريعة باستخدام الروبل الرقمي للأفراد والشركات.

وأوضحت سكوروبوجاتوفا في منتدى فينوبوليس - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية -: "سنعمل على تطوير نظام الدفع السريع والعملة الرقمية للبنوك المركزية لأن الزملاء مستعدون بالروبل الرقمي ونحن مستعدون".

ولفتت إلى أنه في حال القيام بحل مشكلة تحديد هوية العميل، فستكون روسيا قادرة على ذلك، مضيفة: "بناء نظام طبيعي للمدفوعات للمواطنين والأعمال بين بلدينا خلال عام على الأقل".

ويُعقد منتدى فينوبوليس في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، ويعمل بنك روسيا كمنظم له بالشراكة مع رواد تكنولوجيا المعلومات والأسواق المالية.

من جانبها، قالت محافظ بنك روسيا إلفيرا نابيولينا، إن بنك روسيا حذر دائمًا من مخاطر الاحتفاظ بالأوراق المالية الأجنبية.

وأوضحت: "تمكن المستثمرون الروس من التخلص من أوراق مالية أجنبية تصل قيمتها إلى حوالي 4 مليارات دولار من خلال التداول أي أن المخاطرة انخفضت بهذا المبلغ".

وفي الثاني من نوفمبر الجاري، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، بورصة سان بطرسبرج في قائمة عقوباتها وقررت منصة التداول تعليق التداول على الأسهم الأجنبية بعد هذه الخطوة.