باحث: 7 أكتوبر كشف أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والجهاز الاستخباراتي الأقوى في العالم

قال عمرو عمار، الباحث الجيوسياسي، إن هجوم الفصائل الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر الماضي تحت اسم «طوفان الأقصى» يؤكد أن الشعب الفلسطيني ثابت على الأرض ولن يكرر فكرة الهجرة خارج أرضهم، فضلا عن الموقف المصري الراسخ الذي يستمد وجوده من التاريخ والجغرافيا

وأوضح “عمار” خلال استضافته مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، يوم 7 أكتوبر كشف سقوط أكذوبة الجيش الذي لا يقهر والجهاز الاستخباراتي والأمني الأقوى في العالم، كما أسقط قناع مجلس الأمن وقناع إيران وحزب الله.

ورأى أن المناوشات بين حزب الله وجيش الاحتلال على الحدود اللبنانية «تمثيلية.. بيرموا طوب على بعض لحفظ ماء الوجه»، لافتا أن أحداث 7 أكتوبر أسقطت قناع الإعلام الغربي الذي يمارس التضليل حتى الآن ولم يتحدث عن أطفال فلسطين.

وأشار إلى أن اختزال المقاومة الفلسطينية في حركة حماس مغالطة كبيرة لا سيما أن المقاومة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، لذلك اختزال المقاومة في حماس خطأ صعب.

ولفت عمرو عمار، إلى أن العالم يمارس مغالطة كبيرة في التعامل مع الحرب على قطاع غزة بأنها إنسانية وليست سياسية.

