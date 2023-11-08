بيومي فؤاد ورنا رئيس وجهاد ماهر.. أبطال فيلم "أسود ملون"

انتهى فريق عمل "أسود ملون" من أعمال مونتاج الفيلم ليكون جاهز للعرض خلال الفترة المقبلة، وهو العمل الذي يشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم: بيومي فؤاد ورنا رئيس وجهاد ماهر، ومطرب المهرجانات عصام صاصا.

"أسود ملون" فيلم رومانسي لايت كوميدي، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.

الجدير بالذكر أنه كان قد تصدر مهرجان «سيبك من اللي خلع» لمحمود الليثي، وعصام صاصا، تريند مواقع التواصل الاجتماعى، وتربع على عرش «يوتيوب» الموسيقي، حيث حصد 5 مليون مشاهدة.