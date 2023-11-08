إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمركز دسوق فى كفر الشيخ

شن مركز ومدينة دسوق، حملة مكبرة برئاسة وكيل الوزارة اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، محافظة كفر الشيخ، وبحضور كلا من اللواء قائد فرقة دسوق، والقيادات الامنية ونواب رئيس المدينة ورؤساء الاحياء والمتابعة جميع ورؤساء القرى والزراعة والمتابعة والادارة الهندسية ومهندسى التنظيم والقسم الهندسى بالقرى، للتصدى لمخالفات البناء على الاراضى الزراعية.

أسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات تعدي بمساحة 5 قيراط 8 سم بمركز دسوق، بقرى كفر مجر، محلة أبو على، وأبو مندور.

وقالت محافظة كفر الشيخ، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بالاستمرار للتصدى لمخالفات البناء بأنواعها والتعديات على الأراضى الزراعية.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، أن المحافظة تقوم بالتصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية بجميع أنحاء مراكز والقري على مدار الساعة.

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