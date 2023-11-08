محافظ كفرالشيخ يشهد فعاليات بطولات ومسابقات التربية الخاصة والدمج

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، فعاليات بطولات ومسابقات لطلاب التربية الخاصة والدمج على مستوى محافظات الدلتا (كفرالشيخ _الدقهلية _ الغربية _ المنوفية _ دمياط_ الشرقية)، لألعاب القوي، كرة السلة، للطلاب ذوي الهمم (صم_ دمج)، بنين وبنات، الذي نظمته مديرية التربية والتعليم، بالصالة المغطاة بسيتي كلوب، بمدينة كفرالشيخ، بحضور، محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد شوكت، مدير البطولة على مستوى الجمهورية، ممثلاً عن وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، وعدد من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة.

بدأت فعاليات البطولة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم الوقوف دقيقة حدادا على روح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، ثم القرآن الكريم تلاوة الطالبة" أمنية رضا" ، وكلمة افتتاحية البطولة، وعرض رياضي، أعقبها إعلان محافظ كفرالشيخ إنطلاق فعاليات البطولة، وبدأت المنافسات وهى مسابقة عدو 100 م، مسابقة دفع الجلة، مسابقة وثب طويل، وبعض فقرات المسابقات المختلفة للبطولة، من ألعاب القوى، وكرة السلة.

قال اللواء جمال نور الدين، إن مؤسسات الدولة؛ على رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مهتمة بذوي الهمم، في كل القطاعات، وفى شتى المجالات، لافتاً أن محافظة كفرالشيخ ترعي أبنائها من طلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج، وتبني أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج واستراتيجية دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل للمعاقين ، وتسهيل مشاركة ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب .

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والطالبات بمدارس الصم وضعاف السمع، ومدارس النور للمكفوفين، ومدارس التربية الفكرية والخاصة بالمحافظة، ومشاركته الطلاب في الأنشطة المختلفة، ودعمه للمدارس ببعض الاحتياجات وتكريم المتميزين منهم في كافة المجالات.

واختتمت فعاليات بطولات ومسابقات طلاب التربية الخاصة والدمج على مستوى محافظات الدلتا (كفرالشيخ _الدقهلية _ الغربية _ المنوفية _ دمياط_ الشرقية)، لألعاب القوى، كرة السلة، للطلاب ذوي الهمم ( صم_ دمج) بنين، بنات، بالتقاط الصور التذكارية مع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ ،و عمرو البشبيشى نائب محافظ كفرالشيخ والضيوف.

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