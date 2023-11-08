مصطفى عسل يتأهل لنصف نهائى بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش

تأهل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي ومنتخب الإسكواش، إلى دور نصف النهائي في بطولة ماليزيا المفتوحة للإسكواش بمنافسات الرجال، على حساب النجم الهندى المخضرم سوراف جوسال بنتيجة 3-0 فى مباراة ربع نهائى.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-4 و11-2 و11-6 .

بهذا الفوز تأهل التايجر المصرى مصطفى عسل نجم النادى الأهلى إلى نصف النهائي لمواجهة الهندى راميت تاندون الذي حقق مفاجأة كبيرة بالتأهل بعد فوزه على المصنف الثالث للبطولة الفرنسى فيكتور كروين.

وتقام البطولة خلال الفترة بين 6 إلى 10 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 51 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.