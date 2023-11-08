اختبار 86 من الإناث والصغار بتصفيات مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

استكملت مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، اليوم الأربعاء، الاختبارات المحلية المؤهلة للمسابقة، وذلك في فرعين من فروع حفظ القرآن الكريم.

وأجرى الاختبارات لجنة مكونة من: الدكتور رمضان صيام، والدكتور محمد علي علي، والشيخ محمد رشاد زغلول، والشيخ محمد محمد فتح الله بيبرس، والدكتور منهاج الدين خامو شوف، من طاجيكستان، والدكتور عثمان جاوارا، من مالي.

وأجريت الاختبارات لـ61 متسابقة في فرع حفظ القرآن الكريم بروايات كاملة، كما جري اختبار 25 متسابقا من الصغار في حفظ القرآن برواية حفص عن عاصم، وذلك من خلال اختيار المتسابق لنموذج المسابقة وإجابته على 3 أسئلة، يجري من خلالها حفظة للقرآن بالروايات وتجويده للآيات وحسن قراءة القرآن، ويتم التقييم من اللجنة للتأهل للمسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني.

ومن جانبه، قال الإعلامي عادل مصيلحي، المدير التنفيذي والمشرف العام للمسابقة، إن المسابقة في دورتها السابعة والتي تحمل اسم الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، وتقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ودعم وإشراف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أضافت في هذا العام فروعا وإمكانيات جديدة تجعلها واحدة من أهم المسابقات في العالم، وقد تمكنت في تصفياتها المحلية أن تكون محط أنظار العالم أجمع.

وأوضح أن المسابقة تقدم إليها في دورتها الحالية 1745 متسابقا من داخل وخارج مصر، ويجري الآن اختبار التصفية الثالث علي مدار 3 أيام في فروع المسابقة المختلفة، علي أن يتم اجراء التصفية النهائية في ديسمبر المقبل ويتأهل 42 متسابقا من كافة دول العالم للمسابقة الدولية والتي تجري فاعلياتها في فبراير القادم من عام 2024.