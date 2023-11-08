الاتحاد الأوروبي: تخصيص 61 مليون يورو كمساعدات إنسانية لأفغانستان ولاجئيها في باكستان

أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه تخصيص 61 مليون يورو في شكل مساعدات إنسانية لتلبية احتياجات الأشخاص الضعفاء في أفغانستان ولاجئيها المتواجدين في باكستان.

وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الوضع الإنساني في أفغانستان لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ لدينا، لذلك يعتزم الاتحاد الأوروبي تخصيص 61 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية احتياجات الأشخاص الضعفاء في البلاد، وكذلك اللاجئين في باكستان المجاورة.

وذكر البيان أن التمويل الجديد سيساعد في معالجة الأزمة الغذائية الراهنة في أفغانستان، حيث يعاني ما يقرب من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، فضلًا عن تغطية الاحتياجات الأخرى مثل المأوى والحماية والرعاية الصحية والتغذية والمياه والصرف الصحي، لا سيما للسكان المتضررين من سلسلة الزلازل التي ضربت غرب البلاد في أكتوبر الماضي.

وأضاف البيان أن جزءًا من التمويل سيدعم أيضًا اللاجئين الأفغان العائدين إلى بلدهم، مع إعطاء الأولوية لمراقبة الوضع على الأرض، والدعم الفوري في المجتمعات المضيفة.

وتأتي هذه المساعدة الجديدة بالإضافة إلى ما يقرب من 94 مليون يورو من المساعدات الإنسانية التي تم تخصيصها بالفعل هذا العام لأفغانستان، بما في ذلك حزمة بقيمة 4.5 مليون يورو تمت الموافقة عليها في أعقاب الزلازل الأخيرة في حين يتم توجيه المساعدات الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان فقط من خلال الشركاء الإنسانيين على الأرض.

