جيش الاحتلال يزعم استشهاد محسن أبو زينة رئيس "التصنيع العسكري" في حماس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد محسن أبو زينة رئيس التصنيع العسكري في حركة حماس.

فيما لم تعلن حركة حماس الفلسطينية استشهاد القيادي محسن أبو زينة ولم تعلق المقاومة الفلسطينية عن الخبر.

واستشهد العشرات من المواطنين وأصيب آخرون في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الثالث والثلاثين للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على أحياء مختلفة من مدينة غزة استهدفت منازل وشققا سكنية مأهولة ما أدى إلى سقوط شهداء ومصابين في صفوف المواطنين، خصوصاً في أحياء تل الهوا والرمال الجنوبي والصبرا والنصر والشيخ رضوان والزيتون والشجاعية، نقل عدد منهم إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.

واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً لعائلة عدوان في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين في صفوف المواطنين.