تعرف على أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية بداية اليوم الأربعاء

شهدت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقراراً ملحوظاً مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، في البنك المركزي المصري، وذلك بحسب آخر تحديث وارد عبر شاشات الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري .

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.82 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم نحو 32.90 جنيه للشراء، و33.05 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 37.88 جنيه للشراء و 38.05 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 34.21 جنيه للشراء و 34.37 جنيه للبيع.

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 20.49 جنيه للشراء و 20.58 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.61 جنيه للشراء، و19.70 جنيه للبيع.

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.21 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع.

كما استقرت لسعار العملات العربية مقابل الجنيه في سوق الصرف النصرية بداية تداولات اليوم الأربعاء .

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع.

استقر متوسط سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند نحو 99.74 جنيه للشراء و 100.35 جنيه للبيع.

وسجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

وثبت سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.69 جنيه للشراء، و82.07 جنيه للبيع.



وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري بداية اليوم الأربعاء نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.46 جنيه للشراء، و8.50 جنيه للبيع.



وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.69 جنيه للبيع.