رئيس إقليم كردستان العراقي: تعرض منشآت تضم قوات أجنبية للقصف "تطور خطير"

أكد رئيس إقليم كردستان في العراق نيجيرفان بارزاني، يوم "الثلاثاء" أن تعرض منشآت تضم قوات وعناصر أجنبية للقصف في العراق "تطور خطير".

وقال رئيس إقليم كردستان في العراق -في تصريح بعد انتهاء اجتماع ضم قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني أوردته قناة (السومرية نيوز)- إن "القصف هو تطور خطير على إقليم كردستان والعراق ولا يجب أن يتم السماح للقوى الخارجة عن القانون بالتسبب بمشاكل للإقليم والعراق لأن ذلك لا يصب في مصلحتنا".

وبشأن الاجتماع بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، قال رئيس إقليم كردستان إن الاجتماع كان جيدا والاجتماعات ستستمر للوصول الى تفاهم مشترك في العلاقة بين الجانبين، مشيرا إلى أن رئاسة الإقليم اتخذت جميع التدابير لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.