بنك القاهرة يحصد شهادة «الأيزو 27001» لقطاع أمن المعلومات

حصل بنك القاهرة على شهادة الأيزو 27001 تتويجاً لجهود البنك فى مجال تعزيز أنظمة أمن المعلومات وتوافق البنك مع كافة المتطلبات التى حددها المعيار وحرص البنك المتواصل على ضمان سرية البيانات، حيث يهدف هذا المعيار إلى توفير إطار عمل منهجي لحماية المعلومات من التهديدات السيبرانية وضمان سريتها وسلامتها بما يعكس التزام البنك بأعلى معايير الأمن السيبراني وقدرته على حماية المعلومات الحساسة للعملاء والمؤسسة ذاتها، كما يعكس التزام البنك بضمان سلامة وأمن المعلومات التي يتعامل معها.

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة إن حصول البنك على شهادة الأيزو الدولية 27001 لأمن المعلومات تعكس بشكل واضح التزام البنك بأعلى معايير الأمان في مجال المعلومات، حيث تعد من أكثر الشهادات المعتمدة عالمياً لأمن المعلومات، كما أن حصول مركز العمليات الأمنية بقطاع أمن المعلومات على هذه الشهادة يعكس حرصنا على حماية معلومات عملائنا والمحافظة على ثقتهم، مؤكداً أن البنك يعمل وفقاً للإطار الإستراتيجي الذي أصدره البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني.

فيما أوضحت هالة القصار رئيس مجموعة إدارة المخاطر حرص البنك البالغ على تطبيق إطار عمل متكامل فى مجال أمن تكنولوجيا المعلومات، مع الإلتزام بكافة الضوابط المتعلقة بالمعايير الدولية في مجال تأمين بيانات العملاء وبيانات المؤسسة للتصدي للمخاطر السيبرانية ومخاطر التكنولوجيا بصورة استباقية وتأمين كافة المنتجات الرقمية التي يطرحها البنك لعملائه.

واكد عمرو عشبه رئيس قطاع أمن المعلومات بالبنك أن الحصول على شهادة الايزو 27001 يأتي في إطار التزامنا الدائم بتطبيق خطة عمل متكاملة واستراتيجية واضحة في مجال أمن المعلومات تماشياً مع المعايير والضوابط المطبقة دولياً لضمان استمرار تحسين ممارسات الأمن السيبراني في ظل التحديات الأمنية المتنامية.