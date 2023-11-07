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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الصحة: استقبال 12 طفلًا فلسطينيًا من المصابين بالسرطان عبر معبر رفح لتلقي العلاج

مصابى غزة
مصابى غزة
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 12 طفلا فلسطينيا، عبر معبر رفح، للعلاج من الأمراض السرطانية في المستشفيات المصرية  المتخصصة في علاج  أورام الأطفال، في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الأطفال، وتم نقلهم من خلال هيئة الإسعاف المصرية، إلى المستشفيات المتخصصة في علاج  أورام  الأطفال .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث في قطاع غزة، والتي تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان الاسعاف المصريه الأمراض السرطانية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توقيع الكشف الطبي عبر معبر رفح وزارة الصحة والسكان