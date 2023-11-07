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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يحل أزمة الحجز على الأرصدة

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك
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نجحت اللجنة التي تدير الزمالك برئاسة حسين لبيب في حل أزمة الحجز على أرصدة النادي من قبل الضرائب.

وقام النادي بسداد جزء كبير من المديونية مع جدولة باقي المستحقات لسدادها في الفترة المقبلة، على أن يساهم فك الحجز على أرصدة في انتعاشه مالية داخل النادي الأبيض وسهولة التعامل في الأمور المالية وصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة دون أن يكون هناك حجز على أى أرصدة خاصة بالنادي تمنع من الصرف للاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها غدًا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويقود الزمالك حاليًا المدرب معتمد جمال بشكل مؤقت، بعد إقالة الكولومبي أوسوريو بسبب سوء النتائج.

حسين لبيب بيراميدز معتمد جمال أيمن مصطفى