بالأرقام.. جرائم محرقة الكيان الصهيوني في شهر.. 10 آلاف شهيد وأكثر من 1.5 مليون نازح.. وفلسطين تقاوم

بعد شهر من طوفان الأقصى، الذى أتبعه حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطينى المحاصر فى غزة، نرصد أبرز جرائم المحرقة الصهيونية من خلال البيانات الرسمية الصادرة من المؤسسات الرسمية فى فلسطين، وهى أرقام لا تعكس بالضرورة جميع الضحايا والأضرار نظرًا للعدوان اللحظى، وعدم إمكانية التحقق من حالة المفقودين.

الشهداء بعد شهر من غارات الكيان الصهيونى على قطاع غزة:

- أكثر من 10 آلاف شهيد.

- أكثر من 70% من الشهداء هم الأطفال والنساء والمسنون.

- أكثر من 4 آلاف و800 طفل شهيد.

- أكثر من 2550 شهيدة سيدة.

- 79 شهيدًا من العاملين فى الأونروا.

- أكثر من 45 شهيدًا من الصحفيين والإعلاميين.

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أعداد الجرحى بعد شهر من غارات الكيان الصهيونى على قطاع غزة:

- نحو 25 ألف جريح ومصاب، بينهم 24 مصابًا من العاملين فى الأونروا.

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المفقودون بعد شهر من غارات الكيان الصهيونى على قطاع غزة:

- المفقودون أكثر من 2660 مفقودًا، بينهم أكثر من 1270 طفلًا.

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جرائم الكيان الصهيونى ضد الأطقم الطبية والقطاع الصحى:

- أكثر من 270 اعتداءً على القطاع الصحى.

- أكثر من 192 شهيدًا من الكوادر الطبية.

- أكثر من 120 جريحًا من الكوادر الطبية.

- إخراج 16 مستشفى عن خدمة العمل.

- إخراج 51 عيادة صحية أولية عن العمل.

- استهداف 3 مستشفيات رئيسية (مستشفى الشفاء، مستشفى ناصر للأطفال، مستشفى القدس).

- تضرر 50 سيارة إسعاف، تعطلت منها 32 بشكل كامل عن العمل، وتقليص عمل سيارات الإسعاف بسبب نقص الوقود.

- قصف مولد الكهرباء الرئيسى بمستشفى الشفاء مما أدى لانقطاع التيار الكهربائى بالكامل.

- استهداف العديد من ألواح الطاقة الشمسية بالمستشفيات.

- لا يزال الأطباء مجبرين على إجراء العمليات الجراحية للجرحى، وعمليات الولادة القيصرية دون تخدير.

- توقف علاج نحو ألفي مريض بالسرطان كانوا يتلقون العلاج المنتظم بمستشفى القدس.

- توقف علاج ألف مريض بحاجة لغسيل الكلى.

- توقف علاج نحو 350 ألف مريض بأمراض مزمنة غير معدية.

- نتيجة أضرار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، أبلغت إصابات بالتهابات الجهاز التنفسى الحادة والإسهال وجدرى الماء فى ملاجئ الأونروا.

- يواجه مئات الآلاف فى شمال غزة نقصًا حادًا فى المياه مما يثير المخاوف من الجفاف، والأمراض المنقولة بسبب استهلاك مياه من مصادر غير آمنة.

- توقف نحو 25 محطة لضخ مياه الصرف الصحى مما يهدد بخطر فيضانات الصرف الصحى، التى تهدد صحة سكان غزة، خاصة المناطق الشمالية.

- واجهت جميع الوكالات الإنسانية قيودًا كبيرة فى تقديم المساعدات.

- تَعَرُض قافلة إجلاء الجرحى من مستشفى الشفاء لمعبر رفح للقصف 3 مرات.

- طُلب إخلاء 24 مستشفى سعتها السريرية ألفا سرير.

- %55 من شركاء القطاع الصحى أوقفوا عملياتهم جراء الأضرار الكبيرة فى البنية التحتية.

- تلوح فى الأفق كارثة صحية عامة وشيكة فى ظل النزوح الجماعى، واكتظاظ الملاجئ.

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جرائم الكيان الصهيونى ضد فرق الدفاع المدنى:

- استشهاد 34 من أفراد الدفاع المدنى.

- تضرر 50 سيارة إسعاف، وتعطل 31 منها عن العمل بشكل كامل.

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المبانى المتضررة من غارات الكيان الصهيونى على قطاع غزة:

- تدمير نحو 50% من الوحدات السكنية فى غزة.

- المبانى المتضررة جزئيًا فى القطاع ارتفع إلى أكثر من 260 ألفًا.

- 40 ألف وحدة سكنية أخرى باتت «غير صالحة للسكن».

- 221 مدرسة تضررت بنسبة 40% من مدارس غزة، منها 60 مدرسة خرجت من الخدمة.

- أضرار «كبيرة» فى 88 مقرًا حكوميًا.

- هدم 55 مسجدًا بشكل كلى، إضافة إلى 7 كنائس أصابتها أضرار كبيرة.

- تضرر 48 منشأة للأونروا بما فى ذلك ملاجئ الطوارئ.

- توقف نحو 60 بئرًا للمياه بسبب نقص الوقود.

- تدمير 14 مخبزًا.

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النازحون جراء غارات الكيان الصهيونى على قطاع غزة:

- نحو 1.5 مليون نازح هجروا قسريًا، يمثلون 70% من سكان القطاع.

- %15 من المهجرين قسريًا يعانون إعاقات مختلفة.