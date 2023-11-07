المستشار الإعلامي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة: مصر تحملت الكثير من أجل الدفاع عن القضية

قال ناجي الناجي المستشار الإعلامي والثقافي للسفارة الفلسطينية بالقاهرة، إن هناك صحفيين ومراسلين زملاء في وسائل إعلام أجنبيه قدموا استقالتهم من محطاتهم بسبب عدم اذاعة ما يرسلوه إليهم مما يحدث في فلسطين.



وأضاف ناجي الناجي، خلال ندوة لجنة توثيق جرائم الاحتلال بنقابة الصحفيين، أن الرواية الحقيقة التي زيفت في الغرب، نحاول قدر المستطاع أن نفضح هذا الزيف وكل ما أشيع من كذب، مناشدا كل ضمير حي يقدر على كتابة أو توصيل كلمة للرأي العام العالمي أن يقوم برسالته من أجل حقن دماء الشعب الفلسطيني.

ولفت "الناجي" إلى أن فلسطين تنظر إلى مصر بأنها هي الشقيق المنقذ التاريخي الذي يتحمل الكثير من أجلنا.



وعقدت لجنة توثيق جرائم الاحتلال الصهيونى بنقابة الصحفيين، حول جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى فى ذكرى مرور شهر على "طوفان الأقصى".

يتضمن المؤتمر عرضًا لنتائج توثيق اللجنة وجرائم الحرب، التى نفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى خلال شهر من العدوان، خاصة ضد الأطفال، والصحفيين، والأطقم الطبية والمستشفيات، وكذلك استهداف دور العبادة، وأماكن التراث الإنسانى.

ويتضمن المؤتمر شهادات لزملاء فلسطينيين حول الأوضاع فى قطاع غزة، كما يتضمن عرضًا لفيديوهات توثق جرائم الاحتلال.

يقام المؤتمر فى قاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع فى نقابة الصحفيين، ويتخلله إعلان تفاصيل قافلة الإغاثة الإنسانية، التى تنظمها نقابة الصحفيين بالتعاون مع مختلف الجهات.

وكانت لجنة توثيق جرائم الاحتلال قد عقدت مؤتمرها الأول يوم 16 أكتوبر 2023م، الذى خصص لفضح جرائم الإعلام الغربى، وانحيازه الصارخ ضد الشعب الفلسطينى.