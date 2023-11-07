القباج تفتتح المعرض الخيري للسلع لخدمة صيادي بحيرة المنزلة بالدقهلية

افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، المعرض الخيرى للسلع الغذائية بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية لتقديم السلع والمواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية من الصيادين.

جرى إنشاء المعرض الخيري والذي يضم سلعا ومواد غذائية بقيمة 300 ألف جنيه ويستفيد منه حوالي 1000 أسرة من أسر الصيادين بواقع 250 جنيها لكل أسرة بالشراكة مع مؤسسة الإصلاح الخيرية.

جاء ذلك فى إطار زيارة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمحافظة الدقهلية، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

بدأت الجولة بوصول"القباج" الى مركز المطرية وبحيرة المنزلة بنطاق محافظة الدقهلية وتفقد مقر الإدارة الإجتماعية بالمطرية والاطلاع على مبادرة "بالوعى مصر تتغير للأفضل"، والتي تعد أوسع قافلة تنموية للصيادين لدعم سكان المناطق المطورة بديل العشوائيات.

وتهدف المبادرة للحشد والتعريف بالخدمات المقدمة من خلال القافلة والمساعدة في التنظيم وتيسر الخدمات للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى التوعية بأهم القضايا السلوكية مثل التربية الأسرية الإيجابية وصحة الأم والطفل والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتقديم التوعية اللازمة للسيدات بخطورة الزيادة السكانية والراغبات في الاستفادة من خدمات تنظيم الاسرة، والتعريف بأهمية التعليم لفتح فصول لمحو الأمية بالتعاون مع برنامج "لا أمية مع تكافل"، بالاضافة الى متابعة تلبية الخدمات والاحتياجات للصيادين، والتوعية بخطورة زواج الأطفال.