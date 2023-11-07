ads
الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على مطلوب جنائيا هارب من تنفيذ حكمين بالإعدام في العجوزة

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي هارب من أحكام قضائية بالإعدام في جريمتين قتل حال تواجده بدائرة قسم شرطة العجوزة.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة مفادها تواجد عاطل مطلوب لتنفيذ حكمين بالإعدام في قضيتين قتل، وكذا مطلوب لتنفيذ حكم بالسجن سنتين في قضية قتل أفضي إلي الموت، بدائرة القسم.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن القبض على هارب السجن سنتين النيابة العامة هارب من تنفيذ هارب من أحكام قضائية بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة العجوزة مديرية امن الجيزة قضيتين قضية قتل مطلوب جنائيا