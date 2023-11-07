بالصور.. "التكامل بين محور قناة السويس والموانئ المصرية" ورشة عمل بـ"النقل البحري"

عقد قطاع النقل البحري ضمن فعاليات مؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا ورشة عمل برئاسة اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بعنوان التكامل بين محور قناة السويس والموانئ المصرية وجهود الدولة، وذلك لتعظيم تجارة الترانزيت، وافتتح الجلسة بشرح عن كيفية تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية.

ودارت حلقة نقاشية لقطاع النقل البحري عن الاتحاد العام للغرف التجارية قدمها الدكتور علاء عز واستعراض تطور النقل البحرى المصرى فى ظل استراتيجية النقل البحرى على مستوى مشاريع البنية التحية والمشاريع المنفذة والجارية بالتعاون مع التحالفات العالمية، وذلك تأكيدا لجهود الدولة والدور الحيوى الذى تقوم به وزارة النقل والجهات المعنية لتحقيق النمو الاقتصادي لأحد أهم القطاعات الاقتصادية أهمية وهو قطاع النقل البحرى لتحويل مصر لمركز للتجارة واللوجستيات.