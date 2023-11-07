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الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إقلاع الطائرة الـ15 من الجسر الجوى الكويتى متجهة لمطار العريش لإغاثة غزة

مطار العريش
مطار العريش
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أقلعت صباح اليوم الثلاثاء الطائرة الإغاثية الـ 15 ضمن الجسر الجوي الكويتي الإغاثي، متجهة إلى مطار مدينة العريش، محملة بـ 40 طنا من المساعدات الإنسانية والإغاثية وألواح الطاقة الشمسية، تمهيدا لإيصالها إلى الأشقاء في قطاع غزة.

تأتي هذه المبادرة انطلاقا من موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية ونصرة للأشقاء الفلسطينيين في غزة ضد عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذا للأوامر من القيادة السياسية في دولة الكويت.

 

يذكر أن الجسر الجوي الكويتي يتم تنفيذه بمشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والشؤون والقوة الجوية في الجيش الكويتي وبالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة والمؤسسات الإنسانية الكويتية.

 

الجسر الجوي الكويتي إغاثة غزة مطار العريش