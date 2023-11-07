كولر يقرر استمرار كريم الدبيس في الجبهة اليسرى للأهلي أمام سيراميكا

ينوى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، استمرار كريم الدبيس في قيادة الجبهة اليسرى للفريق الأحمر في مباراته أمام سيراميكا غدا الأربعاء، والمؤجلة من الأسبوع الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، في ظل شكوى على معلول من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن علي معلول لاعب الفريق يعاني من ألم في العضلة الخلفية اليمنى، ويخضع لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة لتحديد فرصه في التواجد مع الفريق، وفقًا لرؤية الجهاز الفني خلال مباراة سيراميكا في الدوري.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية خلال مران فريقه الأحد الماضي تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي، قبل الحصول على راحة سلبية أمس الاثنين.

ويواجه فريق الأهلي نظيره سيراميكا في الرابعة عصر غدٍ الأربعاء بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري .