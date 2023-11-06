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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس مدينة القصير يفتتح معرضا للسلع الغذائية

رئيس مدينة القصير
رئيس مدينة القصير يفتتح معرض السلعوالموفرة
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افتتح اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، أمس الأحد، معرضا للسلع ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، بشارع جامعة  الدول العربية، والذي يتم تنظيمه بالتنسيق بين ممثلي الغرفة التجارية وإدارة التموين بالمدينة، حيث يتضمن المعرض منافذ لبيع الخضار والمجمدات والعطارة.

وأكد رئيس مدينة القصير على الاستمرار في تواجد جميع الأصناف وبأسعار مناسبة للمواطنين ووضع لافتات الأسعار على جميع السلع بطريقة واضحة للجميع والالتزام بها، موضحا أن الدولة تبذل مجهودات غير مسبوقة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المتطلبات اللازمة.

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الغرفة التجارية اللواء ايهاب رشاد تخفيض أسعار السلع الأساسية مبادرة تخفيض اسعار السلع