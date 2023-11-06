جامعة العريش تُنظم ندوة بعنوان "سيناء والأمن القومي المصري

ظم اليوم معهد الدراسات البيئية بجامعة العريش بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تثقيفية بعنوان "سيناء والأمن القومي المصري" بمقر الجامعة بضاحية السلام، وحاضر فيها اللواء دكتور أسامة محمد الجمال، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وبحضور السادة نواب رئيس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، ولفيف كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والطلاب والباحثين والعاملين بالجامعة.



أوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن الهدف من الندوة هو التعرف على آليات الحفاظ على الامن القومي و كذلك تعزيز قيم الانتماء لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على الأمن القومي المصري.

وأشاد سيادته بتميز موضوع ندوة اليوم التي تتناول سيناء والأمن القومي المصري، ومعربًا عن اعتزازه لاستضافة الجامعة للقامات العسكرية من أكاديمية ناصر العسكرية .

وأضاف رئيس الجامعة إن الجيش والشرطة سيظلان في طليعة الشعب المصري يزودان عن أرضه، ويحملان آماله وتطلعاته نحو المستقبل، مؤكدًا على دورهم في استعادة الأمن والأمان لهذا الجزء العزيز وحرص كافة أجهزة الدولة على توفير كافة متطلبات التنمية الشاملة لأبناء سيناء الحبيبة..

وفي نهاية كلمة سيادته قال ان سيناء مصرية و غزه فلسطينية وان الامن القومى المصرى خط احمر لا يمكن المساس بة كما أكد على ذلك فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وانهى رئيس الجامعة كلمتة بتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر .

وقال اللواء دكتور أسامه الجمال ان سيناء مسرح للدفاع عن أمن مصر القومي، وإسهامات القوات المسلحة في دعم جهود التنمية الشاملة لسيناء وتوفير الحياة الكريمة لأبنائها، والجهود التي تقوم بها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق أمن واستقرار هذه البقعة الطاهرة من أرض مصر.

كما تضمنت الندوة كلمة للأستاذه الدكتوره هند عبد الحميد، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة، وكلمة للدكتور محمود إبراهيم محمود، عميد معهد الدراسات البيئية