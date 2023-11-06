محافظ قنا يبحث إنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة بقوص

ناقش اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إختيار المواقع المقترحة لإنشاء محطة وسيطة لتجميع القمامة بمركز قوص، وذلك فى إطار بدء تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة البلدية التى تشمل ( مصنع تدوير المخلفات – مدفن صحى ) بتمويل من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، المهندس محمد نصر مدير إدارة البيئة، والدكتور قدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، والمهندس الحسينى محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، واحمد ابوالمجد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة.

حيث استعرض محافظ قنا عدد من المواقع المقترحة بمركز قوص لإختيار أنسب موقع مطابق للإشتراطات والبعيدة عن الكتلة السكنية، لإقامة محطة وسيطة لتجميع وترحيل القمامة من مدينة قوص والقرى المحيطة بها، لإستكمال منظومة جمع ونقل القمامة وخفض تكاليف عمليات النقل لمواقع التخلص المباشر للمخلفات.

وقال محافظ قنا، أن ملف النظافة يعد أحد أهم الملفات التي توليها المحافظة أهتماما كبيرا نظرا لخطورته على صحة المواطن والبيئة، مؤكدا حرصه الشديد للإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع لحين نقلها إلى مواقع التدوير والمعالجة للتخلص النهائي منها، وذلك ضمن منظومة مستدامة للمخلفات الصلبة والتخلص من القمامة، وتحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة والمظهر الجمالي والحضاري، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة.