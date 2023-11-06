ads
الإثنين 06 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بلاعات الصرف الصحى ببدر

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بلاعات الصرف الصحى بمدينة بدر. 
    
تعود الواقعة عندما تم ضبط (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة بدر ، حال إستقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، ومحمل عليه  (4) غطاء بالوعات صرف صحى وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.
ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "التسلق".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.

 

سقوط تشكيل عصابي سرقة بلاعات الصرف الصحى مدينة بدر