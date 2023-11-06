سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بلاعات الصرف الصحى ببدر

سقط في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة بلاعات الصرف الصحى بمدينة بدر.



تعود الواقعة عندما تم ضبط (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة بدر ، حال إستقلالهم دراجة نارية " تروسيكل " بدون لوحات معدنية بدائرة القسم، ومحمل عليه (4) غطاء بالوعات صرف صحى وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أغطية البالوعات الخاصة بالصرف الصحى لبيعها لأحد تجار الخردة.

ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة المعادى، لقيامه بسرقة شقة (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة المعادى) بأسلوب "التسلق".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.