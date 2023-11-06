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الإثنين 06 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الرابع

محافظ أسوان يفتتح
محافظ أسوان يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف الرابع
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افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات ملتقى التوظيف الرابع بقاعة " شهر زاد" بنادى أسوان الرياضى ، وذلك بحضور فوزى صابر مدير مديرية العمل بأسوان ، وعادل النور مدير نادى أسوان الرياضى .

جاء ذلك فى إطار الجهود المبذولة لتغير ثقافة الشباب للإتجاه نحو العمل الحر بعيداً عن الإرتكان إلى العمل الحكومى وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على البطالة ، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 .

ويستهدف الملتقى توفير فرص عمل للشباب من الجنسين من أبناء محافظة أسوان بكبرى الشركات داخل وخارج المحافظة لتصل لأكثر من 1300 فرصة عمل موزعة على 30 شركة .

وعقب إستماعه لعرض من الشركات عن فرص العمل المتاحة أشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة من وزارة العمل بقيادة الوزير حسن شحاته من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف بمختلف المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص .

وأشار  إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة لإتاحة فرص العمل فى المشروعات الجارية ضمن المبادرات الرئاسية   " حياة كريمة ، وتحيا مصر ، ومنظومة التأمين الصحى الشامل " ، بالإضافة إلى المشروعات الجارية فى قطاعات الإحلال والتجديد للبنية التحتية والتطوير والتجميل والمحاور والكبارى وإزدواج الطرق وغيرها .

و أوضح فوزى صابر بأن ملتقى التوظيف الذى تم تنظيمه اليوم سيوفر فرص عمل فى العديد من الأنشطة السياحية ، والتأمينات التمويلية ، والتعليمية ، والمقاولات لجميع المؤهلات العليا ، والمتوسطة ، والفنيين ، والعمال .

لافتاً إلى أن ملتقى التوظيف مستمر على مدار اليوم بهدف خلق فرص عمل للشباب من الجنسين الذكور والإناث ، ولكافة المؤهلات الدراسية والفنية وذلك عقب حصر فرص العمل بأعدادها ومواقعها المتنوعة بالقطاع الخاص .

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ملتقى التوظيف الرابع رؤية مصر 2030 أخبار محافظة أسوان