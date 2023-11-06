الشناوي يعود لتشكيل الأهلي أمام سيراميكا بالدوري الممتاز

يعود محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي إلى تشكيلة الفريق الأساسية في مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر اللاعب راحة من مباراة المقاولون الأخيرة حيث سيعود للتواجد في التشكيل الأساسي بعد غد.

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة الرابعة عصر بعد غد الأربعاء على ملعب المقاولون العرب.

والتقى الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في ست مباريات قبل ذلك حيث فاز المارد في أربع مباريات وتعادل في مباراتين فقط دون أن يتلقى الفريق الأحمر أي خسائر.

ويخضع على معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر إقامتها مساء بعد غد الأربعاء على ملعب عثمان أحمد عثمان أحمد بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

واكتفى معلول بتنفيذ الجلسات العلاجية اليوم تحت إشراف الجهاز الطبي، وذلك على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم مساء أمس الأحد.

وخاض الأهلي مرانه أمس الأحد، على ملعب التتش استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز، والتي تقام عصر بعد غد الأربعاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.