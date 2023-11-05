دوري النيل.. الطلائع يخطف ثلاث نقاط أمام الإسماعيلي في مباراة مثيرة

انتهي اللقاء الممتع من المباراة التي جمعت بين الإسماعيلي وطلائع الجيش على ملعب استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" بفوز قاتل للطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل هدف الإسماعيلي الأول باسم مرسي، في الدقيقة 39 من زمن المباراة عن طريق كرة عرضية من جهة اليمين قابلها عمر الساعي برأسية من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى باسم مرسي المتمركز على حدود منطقة سددها أسفل يمين شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش.

فيما سجل هدف طلائع الجيش جودوين شيكا في الدقيقة 45 من زمن المباراة، عن طريق تمريرة من يسري وحيد وضعت جودوين شيكا أوكوارا في انفراد تام بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى الحارس محمد فوزي.

وأحرز الهدف الثاني للطلائع اللاعب عبدالرحمن أسامة في الدقيقة 52 بينما تعادل للإسماعيلي اللاعب عماد حمدي في الدقيقة 75، وسجل هدف الفوز اللاعب محمد هاني في الدقيقة 96 من أحداث اللقاء.

بتلك النتيجة يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر بينما يزداد رصيد الطلائع الي النقطة العاشرة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الممتاز.