دوري النيل.. تعادل إيجابي بين الإسماعيلي والطلائع في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الإسماعيلي وطلائع الجيش على ملعب استاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

سجل هدف الإسماعيلي باسم مرسي، في الدقيقة 39 من زمن المباراة عن طريق كرة عرضية من جهة اليمين قابلها عمر الساعي برأسية من داخل منطقة الجزاء وصلت إلى باسم مرسي المتمركز على حدود منطقة سددها أسفل يمين شباك محمد شعبان حارس مرمى طلائع الجيش.

فيما سجل هدف طلائع الجيش جودوين شيكا في الدقيقة 45 من زمن المباراة، عن طريق تمريرة من يسري وحيد وضعت جودوين شيكا أوكوارا في انفراد تام بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أعلى الحارس محمد فوزي.